A versão mutante de Bolsonaro

Tentando desmentir vídeo da reunião com provas de que interferiu na superintendência da PF no Rio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou à imprensa que não havia menção à família nem à Polícia Federal no encontro. “Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem superintendente”, disse, então, sendo seguido na mesma narrativa por seus três ministros generais em depoimento no inquérito do STF a respeito das acusações de Sérgio Moro contra ele. Mas a Advocacia-Geral da União (AGU) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) em manifestação para pedir ao decano Celso de Mello que não autorize a abertura do sigilo integral do vídeo trechos de sua participação na reunião citando a sigla PF. E ele voltou atrás. A versão é estapafúrdia e a situação piora muito quando ele a muda amiúde ao sabor da própria conveniência.

1 – Haisem – Em reunião, Bolsonaro cita ‘família’ e ‘PF’, diz AGU – diz título do alto da primeira página da edição de hoje. Se nem a Advocacia-Geral da União, em sua defesa, sustenta a versão que o presidente da República e seus ministros militares inventaram para seu desempenho na reunião dó conselho de governo, alguém ainda acredita nela

2 – Carolina – Presidente pede a empresários ‘jogo pesado’ contra Doria – O que significa essa declaração de guerra do chefe do Poder Executivo federal contra os 27 chefes de Poderes Executivos estaduais em plena pandemia e visando a um cálculo para eleição de daqui a 2 anos e 5 meses

3 – Haisem – Medida provisório dá salvo conduto a maus gestores – Que intenções você acha que pode haver nessa providência adotada pelo governo federal e quais são as chances de sua tramitação no Congresso

4 – Carolina – Se é verdade que o Planalto é que pediu à deputada bolsonarista Carla Zambelli para oferecer vaga no Supremo Tribunal Federal a Sérgio Moro em troca da aceitação do afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, em que se sustenta a única defesa do presidente da República diante das acusações do ex-ministro da Justiça ao pedir demissão

5 – Haisem – Qual sua opinião sobre o artigo Limites e responsabilidades, do vice-presidente Hamilton Mourão na página 2 do Estadão de ontem

6 – Carolina, Média de isolamento social no País é de 43,4% – diz a manchete do Estadão na primeira página hoje – Que conseqüências traz esta notícia para a situação que já é pra lá de preocupante na situação do atendimento hospitalar aos brasileiros infectados pela covid-19