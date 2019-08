A verdade sobre a Amazônia

Rodrigo Maia propôs usar o dinheiro recuperado dos ladrões que rapinaram a Petrobrás e o Brasil para bancar o combate ao fogo na Amazônia. Quer dizer que para isso a Lava Jato serve, não é? Pode ser que seja uma boa ideia evitar que os ladrões da política ponham sua mão suja nesse dinheiro. Mas, em vez disso, o Congresso pode contribuir criminalizando em lei o desmatamento da floresta e punindo com prisão e multas severas, cuja arrecadação financiaria a fiscalização e repressão desses bandidos e de eventuais criminosos incendiários que incendeiam a mata, ampliando a ação natural na estação seca do ano. Se liderar esse processo, Bolsonaro reverterá sua imagem e a do Brasil para o bem. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.