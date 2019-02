A ‘velha política’ dá as caras

A mentira – arma da chamada “velha política”, que presidente combateu na campanha – prevaleceu na conclusão do episódio que terminou na demissão do primeiro secretário-geral da Presidência do atual governo. Gustavo Bebianno, o demitido, mentiu ao informar ao Globo que estava tudo bem e Jair e Carlos Bolsonaro também, ao o chamarem de mentiroso, negando que o chefe tivesse conversado com o ex-funcionário. E a dita “velha política” deu as caras mesmo na escolha do novo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que foi ministro nos governos do PT e votou contra o impeachment de Dilma, no mesmo dia em que o Planalto perdeu feio na votação do aumento de sigilo na Câmara.

1 – Haisem – Veja revela íntegra das conversas que Bebianno realmente teve com Bolsonaro por WhatsApp. Quem mentiu foi Bebianno ou Jair e Carlos Bolsonaro?

2 – Carolina – O presidente proibiu a visita do diretor da Globo a Bebianno no Palácio do Planalto e dizer que não o quer em seu palácio. O palácio, de fato, é de quem?

3 – Haisem – Vera Magalhães escreveu no BR 18 que o presidente está nu e a culpa é do filho. Será que ela tem razão

4–Carolina – Presidente da Confederação Nacional da Indústria foi preso pela PF em operação que apura fraudes no sistema S e no Turismo

5 – Haisem – O que representa a derrota do governo na Câmara, que derrubou aumento do número de funcionários que podem decretar sigilo em documentos oficiais

6 – Carolina – Governo mandará projeto anticrime em três pedaços e Moro muda de opinião sobre criminalização do caixa 2

7 – Haisem – Lava Jato diz que Paulo Preto tinha em bunker R$ 100 milhões, ou seja o dobro do encontrado no apartamento de Geddel

8 – Carolina – Aloysio Nunes Ferreira pede a Doria demissão da presidência da InvestSP depois de citado no processo contra corrupção do PSDB