A terceira vala

Não é novidade que Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva despenquem em pesquisas de eleições à Presidência da República. Agora, o trio Derrota à Vista aproveitou-se das críticas à polarização que levou à liderança da disputa os candidatos antilula Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, preposto de Lula, para desfraldar a bandeira fajuta da “terceira via”, numa tentativa de engabelar o eleitorado com essa lorota de social democracia europeia. O levantamento do Ibope Estadão Globo, contudo, desmanchou a farsa sem nexo em que se misturam candidatos do partido brizolista, dos tucanos e da Rede Sustentabilidade, sem nada em comum a não ser a vala a jogá-los. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 26 de setembro de 2018.

