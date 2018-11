A sórdida armação dos Mais Médicos

Como um castelo de areia desmancha-se o tal do Mais Médicos, que importou médicos cubanos com remuneração para o governo da ilha e a parte menor dos salários para os profissionais mandados para o interior do Brasil. Depois do cancelamento unilateral sem obediência a nenhuma ética contratual por Cuba, veio a revelação feita por documentação que estava sob sigilo na embaixada do Brasil em Havana de que tudo foi planejado, projetado e realizado pelos exportadores de mão de obra praticamente escrava, em nome da solidariedade socialista, que se provou uma farsa. Ao custo de R$ 7 bilhões, foi apenas um negócio sujo de uma tirania boçal com um partido de vassalos sem vergonha.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player