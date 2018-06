A república dos réus

Antes de entrar na política, Guido Mantega era um “scholar” respeitado como professor de economia e foi assim que militou no Partido dos Trabalhadores (PT) como assessor econômico. Ao comandar o Ministério da Fazenda, no qual bateu recorde de permanência nos desgovernos Lula, no qual entrou com a saída de Palocci, e Dilma, em que foi substituído pelo economista liberal Joaquim Levy, usou o gabinete mais importante das finanças públicas para vender influência, recebendo propina em troca de favorecimento a empresas no Carf. Por conta dessa atividade delituosa, não por perseguição política ao partido, acaba de figurar na longa lista dos réus políticos e burocratas de alto réus, em seu caso na Operação Zelotes.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 13 de março de 2018, às 7h3om)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Lenço no pescoço, de Wilson Batista, clique aqui

Abaixo, assuntos abordados no comentário

Eldorado 13 de março de 2018 Terça-feira Assuntos para comentário

Haisem Ex-ministro de Lula e Dilma, Mantega vira réu pela primeira vez

Carolina Ministro Luís Roberto Barroso exclui corruptos do indulto de Natal de Temer

Haisem O mesmo Luis Roberto Barroso quebrou sigilo telefônico de diretores da Rodrimar Antônio Celso Grecco e Ricardo Mesquita, além de duas pessoas ligadíssimas a Temer, Rodrigo Rocha Loures e João Batista Lima Filho

Carolina Secretário de governo Carlos Marun diz que investigação do Porto de Santos é jogar dinheiro público no lixo

SONORA_MARUN 1203

Haisem Ministro do STF Edson Fachin diz que não há motivo para mudar prisão em segunda instância

SONORA_FACHIN 1203

Carolina Ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, vai se encontrar com Cármen Lúcia na quarta-feira

Haisem Presidente nacional do PT senadora Gleisi Hoffmann diz: “Não vamos aceitar mansamente a prisão de Lula”

Carolina Doria admite que vai disputar o governo do Estado de São Paulo

SONORA_DORIA 01

SONORA Wilson Batista Lenço no pescoço

https://www.youtube.com/watch?v=vmD6D0zAGnc