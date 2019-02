A república da gambiarra

A diretoria do Flamengo quer escapar da responsabilidade criminal pelo incêndio do CT da Vargem Grande inculpando a culpa nas chuvas da noite anterior. Mentira. Não houve interrupções de eletricidade antes do curto-cicuito que ateou o fogo nos alojamentos dos garotos da base. O prefeito do Rio, Crivella, e o governador Witzel participam da farsa de um poder público que se acumplicia a dirigentes criminosos, como os do clube, e nem procura consolar as vítimas de homicídios dolosos como esse. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe no Twitter e no Facebook, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui