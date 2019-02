A reforma é para todos

A cidadania brasileira teve a oportunidade de se congratular pela decisão tomada nas urnas em outubro ao acompanhar a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso para levar o mais justo e mais ambicioso projeto para uma reforma necessária e urgente da Previdência. Seu governo deu um show de competência e espírito público, enquanto a oposição, ou melhor “resistência”, fantasiada de laranja, encenou um protesto mambembe sem perceber que não achincalhava, o presidente eleito legitimamente e empossado segundo a Constituição, mas cada vaga de emprego obstruída pelo rombo do sistema previdenciário, como lembrou na ocasião o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Se gostar deste vídeo, dê um like, clique no sininho se quiser ser avisado dos próximos a serem publicados e compartilhe no Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

