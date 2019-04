A quem advogado-geral da União se subordina?

A sociedade brasileira manifestou-se de forma unânime e indignada contra as tentativas feitas por Dias Toffoli, com a cumplicidade de Alexandre de Moraes, ambos do SS-TF, para calar seus críticos e censurar as publicações que publicaram notícias desairosas a seu respeito. Somente uma instância judicial apoiou as medidas rejeitadas: a Advocacia-Geral da União. Seu chefe, Bolsonaro, mandou dizer que ficou irritado, mas André Mendonça acaba de recusar apoio à ação de procuradores contra a lambança dos ministrões. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 23 de abril de 2019.

