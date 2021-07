A prisão do depoente por perjúrio

A decisão do presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz, de ordenar a prisão a Roberto Ferreira Dias, exonerado da diretoria de Logística do Ministério da Saúde nesta semana, tem respaldo ético e jurídico. Em cinco horas de depoimento, o depoente mentiu descaradamente até o momento em que a prisão foi decretada. Naquela ocasião, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, executou áudio do celular apreendido do cabo PM Luiz Paulo Dominguetti, autoproclamado vendedor de vacinas Astrozeneca, e nele o encontro, definido como casual por Dias, foi anunciado como prestes a acontecer. “Não há minha voz no áudio”, foi a reação dele. Os críticos da CPI, que se opõem à ordem de prisão por Aziz, não enxergam o óbvio benefício por ela produzido até agora.