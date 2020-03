A nefasta volta dos black blocs

São Paulo é o 13.º Estado brasileiro a aprovar sua reforma da Previdência para conseguir manter a condição de único a ter saúde financeira desde os tempos de Mário Covas no comand0. A margem foi apertada – apenas dois votos. Mas o feito é extraordinário, pois não há solução para o impasse das contas públicas avariadas sem a reforma transferida para as assembleias legislativas por causa do desprezo do Congresso a tudo quanto seja racional e atinja as elites que deputados e senadores protegem. Chama a atenção a tentativa desesperada e criminosa dos baderneiros que tentaram prejudicar a democracia com bagunça.

Assuntos para comentário da quarta-feira 4 de março de 2020

1 – Haisem – São Paulo poupará 32 bilhões de reais com reforma da Previdência – calcula chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Por que, então, você acha que houve tanto tumulto na porta da Assembleia Legislativa do Estado ontem contra essa decisão

2 – Carolina – Desconfiança trava projeto sobre emendas – é outro título de chamada logo abaixo desta. Será que a terça-feira dos bilhões foi transferida para transformar hoje na quarta-feira do olho gordo na nossa grana

3 – Haisem – O que você nos diz sobre a afirmação feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de que quando as instituições são atacadas a democracia é que é atacada

4 – Carolina – A crise da representação que ainda assola o País – é o título de seu artigo na página de Opinião do Estadão hoje. Por que motivos você resolveu abordar esse tema fora do noticiário no momento da briga pelo controle do Orçamento entre os Poderes Legislativo e Executivo

5 – Haisem – Por que você afirmou em seu vídeo no YouTube e no Jornal da Gazeta de ontem que Lula envergonhou o País em Paris

6 – Carolina – Que motivos você acha que a Procuradoria-Geral da República teve para mandar ao Superior Tribunal de Justiça despacho contrário à liberação da herança de Marisa Letícia da Silva

7 – Haisem – Chuva deixa pelo menos 18 mortos na Baixada – Este é o título de uma chamada no lugar mais alto da primeira página do Estadão hoje. O que você acha que provoca estas chuvas de verão que continuam produzindo tragédias destas proporções no Brasil

8 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a morte do jornalista que criou o jornal Valor Econômico, Celso Pinto