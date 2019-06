A mortandade dos inocentes

O flagrante fotográfico do pequeno cadáver de Valéria, de 1 ano e meio, enlaçado no do pai, Oscar Ramírez, sob o olhar aterrado da mãe, Tania, na outra margem do Rio Grande, provocou uma onda de emoção no mundo inteiro, mas também muita indiferença. Trata-se do retrato de uma humanidade assolada por várias tragédias, entre as quais a violência de tiranias brutais e incompetentes que expulsam seus cidadãos de seus territórios e as más condições das fugas dessas pessoas em busca de um futuro mais digno em países mais ricos, com cada vez menos vontade e condições de receberem essas levas de imigrantes. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 28 de junho de 2019.

