Ao participar na tarde de domingo 30 de junho de 2019, do programa De olho nas ruas, cobertura da TV Gazeta das manifestações a favor de Sérgio Moro, seu combate anticrime e contra a corrupção, da reforma da Previdência e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), abordei a tentativa de desqualificar Sérgio Moro pelo blogueiro ianque Glenn Greenwald. Sobre os “erros de edição” do site The Intercept Brasil aproveitei uma definição de para sobre “o parto da montanha”, sátira clássica do poeta romano, para lembrar que, no caso em tela, a montanha pariu um rato morto.

