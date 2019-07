A mentira do roubo para os pobres

Democracia em vertigem, documentário de Petra Costa com pretensão de contar a saga da família mineira Andrade, dona da empreiteira Andrade Gutiérrez, que manteve relações espúrias com governos de Juscelino a Lula, é desmascarado pelo poeta Astier Basílio. Com paciência de pesquisador chinês, o premiado ficcionista paraibano desfez a farsa da cineasta fotograma por fotograma, texto por texto, depoimento por depoimento, pondo por terra a fantasia esquerdista de tratar ricaços que ajudam políticos gatunos a tirar dinheiro dos pobres para enriquecer maganões que ainda se metem a fingir que pretendem acabar com a pobreza. Petra é filha de Marília Andrade, que, quando era casada com o ex-marido de Marta Suplicy, Luís Favre, hospedou Lurian, filha de Lula, em seu apartamento em Paris, motivo pelo qual o petista não extraditou o violento assassino Cesare Batisti para sua Itália natal. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.