A melhor novela de Benedito: a vida dele

1 – Benedito Ruy Barbosa escreveu várias novelas de muito sucesso na TV brasileira: Somos Todos Irmãos na Tupi, Os Imigrantes na Bandeirantes, O Rei do Gado na Globo e Pantanal na Manchete são algumas de tantas, que o tornaram o melhor contador de histórias do Brasil, mas a melhor de todas talvez pudesse ter sido o relato de seus 90 anos de vida. 2 – Agora, enquanto acompanha de longe o remake de Pantanal na Globo em seu sítio em Sorocaba, dispôs-se a fazer um resumo em mais este vídeo da série Dois Dedos De Prosa neste canal. 3 – Essa trajetória começou na infância em Vera Cruz (SP), quando reunia os amigos na calçada de casa para resumir a história de Peter Pan nas horas de folga de seu trabalho de tipógrafo-mirim no jornal do pai. 4 – Essa saga, cheia de lances surpreendentes, passou por escritório de contabilidade, redação de jornal, agência de publicidade e emissora de TV. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.