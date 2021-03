A mansão sem vergonha de Flávio Bolsonaro

1 – Com a cara-dura de hábito, o primogênito do presidente divulgou nota reclamando da “exploração” da imprensa sobre a compra de mansão pela metade do valor à beira do Lago Paranoá em mais uma encalacrada em que mete o paizão passa-pano. 2 – MP-RJ designou para cuidar da investigação da extorsão de funcionários-fantasmas no gabinete do ex-deputado estadual na Alerj do Rio a madrinha de casamento da advogada do dito cujo. . 3 – A Câmara pediu ao STF para mandar prender o apresentador de TV Danilo Gentili que incitou seus seguidores no Twitter a socarem deputados que defendem emenda da impunidade, comparando-o com facínora Daniel O Quê, um despautério. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui