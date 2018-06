A lei Luloca

O Supremo Tribunal Federal (STF) está urdindo um dos golpes mais grotescos da história do Judiciário no Brasil: uma anistia específica para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criminoso condenado a 12 anos e um mês de cadeia por nove juízes, Moro, a turma do TRF-4 de três e a turma do STJ de cinco, ou seja nove a zero, de instâncias inferiores. Se adotada, como se prevê, esta decisão estapafúrdia produzirá, só para soltá-lo e, quem sabe, permitir sua candidatura a presidente da República, um efeito dominó em que serão soltos todos os condenados em segunda instância que estão presos, os que estão para ser e os que o seriam, estimulando a impunidade, encerrando as atividades da Operação Lava Jato e desmoralizando a Justiça como um todo.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na terça-feira 20 de março de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem A manchete do Estadão registrou hoje: Sob pressão, STF debate prisão em segunda instância. Quem pressiona o STF e por quê?

2 – Carolina O ministro do STF Gilmar Mendes foi “sorteado” para relatar pedido dos advogados do cearense de um habeas corpus coletivo para condenados em segunda instância e o negou? Por que logo ele não acatou o pedido de liberdade?

3 – Haisem O dia hoje amanheceu com mais uma notícia importante protagonizada pelo mesmo Gilmar Mendes que determinou monocraticamente que o juiz Marcelo Bretas zere todos os depoimentos da Operação Ponto Final, mandando refazê-los. Por quê?

4 – Carolina Lula enfrenta oposição em Bagé, no Rio Grande do Sul, por onde iniciou nova peregrinação na tentativa de liderar resistência à ordem de prisão do TRF-4 de Porto AlO egre. Isso o surpreende?

5 – Haisem Autorizado pelo TRF-4, depois de ter indeferido seus recursos, Sérgio Moro mandou executar a pena do empreiteiro Gerson Almada. Será que a mesma decisão espera Lula?

6 – Carolina – O BR 18 do Estadão publicou que o ministro do STF Dias Toffoli informou, segundo o blog da repórter Andrea Sadi, da Globo News, que dia 27 vai liberar para votação o pedido de vista sobre a extinção do foro privilegiado, cuja maioria já foi obtida anteriormente e agora isso passa a depender de Cármen Lúcia. É o caso de dizer ufa, até que enfim?

7 – Haisem Está na primeira página do Estadão de hoje que o general interventor revelou que segurança do Rio tem déficit de 3 bilhões e 100 milhões de reais, mas Temer primeiro anunciou concessão de 600 a 800 milhões e depois chegou a 1 bilhão. Quer dizer que, ao contrário do que foi anunciado antes, não há mesmo dinheiro para bancar a intervenção?

8 – Carolina Por que você está comparando a investigação policial sobre a execução de Marielle e Anderson com uma série de filmes de Os Trapalhões em seu artigo Autoridade Ausente, que circula no Blog do Estadão desde ontem?

