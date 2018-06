Manda quem tem mais

A espantosa descoberta de que o ex-senador Luiz Estêvão gozava de absurdas regalias e usava a biblioteca do presídio da Papuda como escritório particular, da qual comandava a rotina do lugar a ponto de receber bilhete do companheiro de cela, José Dirceu, para receber uma visita da filha de sete anos fora do horário marcado para isso, mostra que no inferno prisional brasileiro vige a lei do mais abonado, como no lado de fora de seus portões. Era de esperar que isso acontecesse, mas a reação fria e desinteressada do governo do Distrito Federal, que se limitou a afastar dois gestores de suas unidades carcerárias, aumenta a surpresa e faz crer que, enquanto as coisas forem levadas no vai da valsa como no episódio, não há mais o que fazer no Brasil.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 19 de junho de 2018, às 7h30m)

Assuntos do comentário da terça-feira 19 de junho de 2018

1 – Haisem Que conseqüências poderão advir do indiciamento pela Polícia Federal do procurador da República Marcelo Miller e do dono da JBS Joesley Batista no inquérito que investiga a participação do funcionário do Ministério Público na delação premiada do marchante goiano?

2 – Carolina Você acredita que apenas a demissão de dois gestores do presídio da Papuda é suficiente para acabar com a pouca vergonha descarada da descoberta de que a biblioteca do presídio de Brasília te, funcionado como escritório do presidiário Luiz Estêvão, companheiro de cela do dirigente petista José Dirceu?

3 – Haisem O que o depoimento do encarregado de obras Misael de Oliveira ao juiz Sérgio Moro trouxe de novidade no processo que apura se o Ministério Público tem mesmo razão ao acusar o ex-presidente Lula de ter recebido propina para fazer reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia?

4 – Carolina O que o mundo pode esperar de uma potência como os Estados Unidos, tida e havida como modelo da democracia para o mundo todo, reprimir a imigração com métodos nazistoides desumanos como os adotados pelo atual presidente republicano, Donald Trump?

5 – Haisem Quem afinal tem razão nesse conflito jurídico entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade – e a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – sobre a legalidade, ou não, do tabelamento do frete de cargas rodoviárias, prometido pelo governo para resolver o impasse criado pelo recente bloqueio das estradas por caminhoneiros e empresas transportadoras que criou pane seca e crise de desabastecimento de alimentos?

6 – Carolina Para você faz algum sentido os presidentes do Senado e da Câmara viajarem com alentadas comitivas para o exterior sempre que o presidente da República se ausente do território nacional e precise deixar um substituto de plantão no palácio, sendo que todas essas viagens representam gastos absurdos de dinheiro surrado do contribuinte que, justamente neste instante, enfrenta uma grave e dolorsa crise?

7 – Haisem Será que tudo o que Temer tem a dizer a respeito das evidências de que a empresa Libra, e não a Rodrimar, como se pensou de início, foi de fato beneficiada pelo decreto dos portos que ele próprio assinou e que envolve pelo menos dois amigos muito íntimos dele não passa de um episódio de ficção policial?

8 – Carolina E o que você nos tem a dizer sobre a compra do silêncio de Eduardo Cunha, que também tem sido mantida à tona no mar de lama de tantos escândalos envolvendo o governo e o MDB?

SONORA A baratinha Bahiano Mário São João Rabelo 1917

