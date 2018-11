A Justiça é cúmplice

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse ontem num seminário sobre lei e economia em Nova York, que vê com otimismo o fato de as eleições estarem dando aos políticos a oportunidade de reassumirem em nome do povo brasileiro a responsabilidade de deterem as rédeas do desenvolvimento do País, substituindo o Judiciário no protagonismo. Fala como se a cúpula da Justiça não tivesse culpa pelo desprestígio dos políticos profissionais, que levou o eleitorado a escolher Jair Bolsonaro presidente da República, omitindo fatos relevantes, como o alvará de soltura por ele concedido a José Dirceu e a rasura na Constituição que permitiu Dilma se candidatar e perder em Minas. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de sexta-feira 2 de novembro de 2018.

