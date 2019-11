A hora e a vez do Congresso

Assuntos para comentário da quarta 6 de novembro de 2019 1 – Haisem – Proposta de Guedes muda lógica dos gastos públicos – esta é a manchete do Estadão de hoje. Este pacote de mudanças constitucionais, já tido como a maior revolução na administração pública no Brasil, tem alguma chance de passar no Congresso EXPRESSO_GUEDES 0511 2 – Carolina – Guedes prevê a extinção de municípios no pacote de ajustes. Esta é a manchete da página 4 da Editoria do Estadão de hoje. O que você acha da proposta do governo e ela seria, a seu ver, viável 3 – Haisem – Por que, a seu ver, sindicatos ameaçam ir à Justiça contra o leilão do pré-sal previsto para hoje 4 – Carolina – Qual é a lógica do Supremo Tribunal Federal de não atender ao apelo dos 41 senadores que foram ontem ao presidente Dias Toffoli pedir a manutenção da jurisprudência da prisão após segunda instância, e, sim, ao pedido do PCdoB para derrubá-lo 5 – Haisem – Você entende e pode explicar por que a Polícia Federal pediu ao relator da Operação Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, a prisão de Dilma e Mantega, mas ele negou 6 – Carolina – Quais são as possibilidades, segundo seus cálculos, de desta vez o senador Renan Calheiros vir mesmo a ser, de alguma forma, punido no mais recente dos muitos processos a que responde no STF 7 – Carolina – O que você acha desta grande movimentação para criminalizar reação do general Augusto Heleno e declaração do deputado Eduardo Bolsonaro que, de alguma forma, remetem à ditadura militar 8 – Carolina – Você aprova a mudança da disputa do jogo final da Libertadores Conmebol entre Flamengo e River Plate de Santiago para Lima