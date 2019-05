Furioso porque o general Carlos Alberto Santos Cruz, responsável pela comunicação do governo do pai, não nomeou primo Léo Índio para circular no Palácio do Planalto, Carlos Bolsonaro liderou uma campanha nas redes sociais contra ele com ajuda de Olavo de Carvalho, que motivou nota violenta do ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, contra o “guru” dos Bolsonaros.

Para ver o comentário no Jornal da Gazeta clique aqui