A festa do Lula livre virou velório

Estava tudo combinado com o ministro Gilmar Mendes, que avisou aos petistas José Eduardo Martins Cardozo, Jaques Wagner, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, João Paulo e Humberto Costa que haveria a sessão da Segunda Turma do STF que tinha sido cancelada. Mas a festa preparada para comemorar o Lula livre virou mesmo foi um velório. Agora resta contar com as bombas do Intercept. Será que virão?

Para ver o comentário no Jornal da Gazeta na quarta-feira 26 de junho de 2019, às 19 horas, clique aqui