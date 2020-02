A farsa da Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral é a maior enganação da paróquia: os ministros do TSE são políticos ou indicados por políticos e garantem impunidade total aos partidos e seus dirigentes que cometem delitos nas eleições. Eu sempre argumentei isso contando histórias da impunidade, que aumentou com a decisão criminosa do STF de transferir todos os delitos cometidos nas eleições e seus praticantes para o âmbito dela, que não tem estrutura técnica para investigar. Agora, Carolina Brígido provou no Globo que multas pesadas que são anunciadas para enganar trouxa, na verdade nunca são cobradas. E nem é para cobrar, pois a única forma de fazê-lo seria o próprio cidadão escrever longos requerimentos questionando se determinados políticos maus pagadores afinal de contas honraram ou não seus compromissos. Este é definitivamente o país do faz de conta e isso é mais patente no Judiciário lerdo e ineficaz. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.