A excelência do Brasil real

Mesmo sem que a Prefeitura de São Paulo, dos baixos de sua incompetência de Brasil oficial, não tenha investido sequer as verbas orçamentárias para fazer manutenção de pontes e viadutos nem localizado o projeto original do viaduto que cedeu na madrugada do feriado de 15 de novembro, a engenharia do Brasil real provou seu valor elevando-o ao nível anterior. Agora o trabalhador, que precisa chegar no trabalho a tempo e hora, depende da morosidade habitual da má gestão pública. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos, e me encontre diariamente no Blog do Nêumanne na Política do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segundas a sextas feiras no Estadão Notícias do Portal do Estadão, às 6 horas, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), às 7h30; e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais.

Para ouvir clique no link abaixo:

https://youtu.be/8bHu3cbFIUc