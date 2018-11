A desfaçatez do PSDB

Desde que o candidato do PSDB à Presidência da República em 2014, Aécio Neves, traiu os 50 milhões de votos que teve na disputa perdida para Dilma Rousseff, os tucanos não têm feito outra coisa que não seja decepcionar, frustrar e afrontar o cidadão que via neles uma esperança de alternativa à política de rapina do PT. A última da série de filustrias está para ser praticada nesta terça-feira quando será apresentado à votação no Senado um projeto do catarinense Dalírio Beber que desfigura completamente a única lei de iniciativa popular que vingou, a da Ficha Limpa, diminuindo de 8 para 3 anos a proibição para condenados disputarem cargos públicos, como decidiu há pouco o STF. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 20 de novembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player