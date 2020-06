A decisão monstruosa do TJ/RJ

Rodrigo Roca e Luciana Pires, substitutos do trapalhão Frederick Wassef na defesa de Flávio, primogênito de Jair Bolsonaro, no processo do peculato na Alerj, convenceram os desembargadores Paulo Rangel e Mônica Tolledo a o mandarem para a segunda instância com base em prerrogativa de função retroativa. Mas o voto contra da relatora, Suimei Cavalieri, basta para tornar possível recurso do MP/RJ com base na jurisprudência firmada no STF de que foro privilegiado só se justifica quando o crime tiver sido cometido no exercício do mandato, estando este em plena vigência, o que mandam a Constituição e a lógica. Por isso mesmo, 12 em 10 juristas de renome e com reputação a zelar consideraram a decisão “teratológica”, ciência da monstruosidade e máximo insulto nos meios jurídicos.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-26062020-direto-ao-assunto



Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para o comentário da sexta-feira 26 de junho de 2020:

1 – A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro favorecendo o senador Flávio Bolsonaro no inquérito do peculato na Alerj;

2 – Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do foro de prerrogativa de função

3 – Por que tanta gente teme o juiz Flávio Itabaiana

4 – Cinco vez mais mortes por covid depois da flexibilização em São Paulo

5 – Bolsonaro homenageia mortos da covid, mas fala em excesso de preocupação com a pandemia

6 – Carlos Alberto Decotelli, o novo ministro da Educação