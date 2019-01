A culpa de Dilma em Brumadinho

Reproduzi neste meu vídeo de hoje recados lúcidos e oportunos que recebi de duas amigas, a escritora Ieda Lima e a deputada estadual paulista do PSL Janaína Paschoal, sobre o arrombamento da represa do córrego do Feijão, em Minas. A inscrita Elisa Cysne lembrou o ominoso incêndio do Museu Nacional. E o inscrito Michel Átila me alertou para o cinismo de Dilma, que, a pretexto de liberar FGTS para vítimas, deu à Vale chance de se livrar da punição penal, ao considerar arrombamento de represa “acidente natural”. Assim, ela cometeu, aliás, sincericídio que lembra muito outro, que resultou na Operação Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo clique aqui