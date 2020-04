A crise particular de Bolsonaro

Ontem eu contei aqui que o ministro do STF Alexandre de Moraes intimou o presidente da República a responder ao questionamento da OAB sobre se, afinal, segue ou não a política de combate ao coronavírus de 196 países do mundo, orientados pela OMS, e do Ministério da Saúde do próprio governo que ele comanda. A resposta do AGU, André Mendonça, foi totalmente surpreendente ou uma mentira cínica. Pois informou que o interpelado chefia o governo e, portanto, segue as orientações citadas. Mas depois de passar o Domingo de Ramos num ridículo punhado de fiéis devotos no portão do jardim do Palácio da Alvorada, Jair Messias inaugurou a semana plantando notícia de que demitiria Luiz Henrique Mandetta da pasta. Ou seja: desmentiu a resposta escrita em papel timbrado do encarregado da defesa da instituição que chefia numa intolerável tentativa de ludibriar a cúpula do Judiciário. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

