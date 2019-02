A covarde falsa valentia

Na iminência de ser demitido da secretaria-geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, mesmo antes de ser exonerado, já foi apresentado ao outro lado do poder, ao ser ameaçado por bolsonaristas fanáticos, que, imaginando-se convocados à vingança do prócer, passaram a ameaçá-lo por WhatsApp. Esta é uma barbárie que merece punição severa na forma da lei. E o ministro da Justiça, Sergio Moro, deveria enquadrar todos estes covardes, que bancam valentia que não têm, por estarem protegidos em casa diante de um computador que usam como arma para difamar e agredir desafetos, que nem mesmo chegaram a conhecer. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho se quiser ser avisado dos próximos e compartilhe-o no Twitter e no Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui