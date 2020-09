A contradição absurda de Bolsonaro

No dia em que o Brasil celebrou 198 anos da independência e atingiu 127 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente |Jair Bolsonaro fez na noite de segunda-feira um pronunciamento em que ignorou a pandemia, não destacou a agenda de reformas de governo e procurou dar ênfase à “liberdade dos brasileiros”. Bolsonaro afirmou ter compromisso com a democracia, mas, em cadeia nacional de rádio e TV, voltou a celebrar o golpe de 1964 – que instalou a diltadura militar. Essa foi a primeira vez que o presidente se manifestou em pronunciamento desde abril. Durante a fala do Dia da Independência, foram registrados panelaços pelo País. Não se podia esperar outra coisa para reagir a contradição tão absurda quanto essa, do chefe do governo.

1 – Haisem – Bolsonaro diz defender democracia, mas celebra golpe de 64 – Esta é a manchete da Editoria de Política no Portal do Estadão neste instante. Afinal, o presidente da República é um democrata convicto ou o nostálgico da ditadura de sua grei que demonstra ser, hein?

2 – Carolina – O presidente da República convocou seus seguidores a seguirem o secretário especial da Cultura, Mário Frias, em sua rede social particular e na da secretaria depois da paródia em que o humorista Marcelo Adnet o ironizou por conta de uma campanha exaltando o heroísmo lançada na semana da Pátria. O que você achou dessas atitudes todas

3 – Haisem – Censura, o único refúgio de Flávio – Este é o título de seu artigo semanal no Blog do Nêumanne, neste momento no Portal do Estadão. O que destaca seu texto

4 – Carolina – A que conclusão você chegou após tomar conhecimento da divulgação da pesquisa do Ibope segundo a qual 38% da população inculpa a própria sociedade pelo péssimo desempenho do combate à pandemia no País e 33% aponta para o presidente da República como o maior responsável

5 – Haisem – Governo quer militares na Amazônia até o fim de 2022 – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Como você recebeu esta notícia

6 – Carolina – O que você tem a dizer do assédio judiciário denunciado pelo professor Marco Antônio Villa por causa de suas críticas ao desempenho de Jair Bolsonaro na chefia do Poder Executivo no canal no YouTube