A continência de Bolsonaro

Idiotas da esquerda reclamaram da subserviência de Bolsonaro ao bater continência para o assessor de Trump John Bolton. Vão tomar banho, seus babacas! Por que não usam melhor o tempo de “representantes” do povo combatendo privilégios deles próprios e de seus “compadritos de mierda”. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e me acompanhe diariamente no Blog do Nêumanne na Política do Estadão (https://política.estadao.com.br/blogs/neumanne/), no Twitter (jose_neumanne) e em meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta feiras, às 6h, no Estadão Notícias no Portal do Estadão e, às 7h30, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

