A caseira do capitão

Jair Bolsonaro se contradisse ao discursar a favor das liberdades e jurar fidelidade à Constituição, mas ameaçar cortar verbas de publicidade dos veículos de comunicação que, a seu juízo, mentirem. Como reclamaram as entidades que os representam, não cabe ao chefe de Estado a função de dizer o que é verdade ou mentira em notícia publicada ou transmitida, mas a leitores e espectadores e à Justiça, que vigia para a lei não seja violada. Ele mesmo deu um exemplo de como se pode tergiversar sobre uma aparente verdade. Tendo sua caseira em Angra sido flagrada pela Folha vendendo açaí, ele justificou que ela estava de férias e não que ela lhe presta serviços e é remunerada pelo contribuinte.

1 – Haisem – Você ainda tem algo a comentar a respeito das idéias que o presidente eleito Jair Bolsonaro expressou na entrevista que deu ao Jornal Nacional anteontem a respeito de liberdade de imprensa e distribuição de verbas federais para empresas de comunicação?

2 – Carolina – A manchete do Estadão é “Moro admite que pode aceitar convite para integrar governo”. E agora, José? O que pode acontecer com o juiz Sérgio Moro depois que o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que o convidará para o Ministério da Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal?

3 – Haisem – Quem é seu favorito para ganhar o cabo de guerra entre o futuro ministro da Fazenda no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e o próximo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a respeito da momentosa e polêmica reforma da Previdência?

4 – Carolina – As críticas que a iniciativa de Jair Bolsonaro de extinguir ou fundir ministérios como do Ministério do Planejamento anexado ao da Fazenda e o do Meio Ambiente juntado ao da Agricultura poderão levá-lo a desistir das idéias e, assim também, comprometer sua promessa de reduzir o total absurdo de pastas, hoje existentes?

5 – Haisem – Você confia que o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha razão quando afirmou que não é o mais capacitado, “mas Deus capacita os escolhidos”?

6 – Carolina – Por que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, negou mais um pedido da defesa de Lula para tirar o juiz Sérgio Moro do caminho de seu cliente?

7 – Haisem – Por que, na sua opinião, Lula deixou para começar a discutir a estratégia da oposição ao governo de Jair Bolsonaro apenas para depois do carnaval?

8 – Carolina – É verdade que o futebol deixou de ser a paixão nacional? Qual foi a que o substituiu?