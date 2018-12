A carteirada de Lewandowski

Ainda sobre a carteirada autoritária, arrogante e estúpida do ministro do STF Ricardo Lewandowski, que não suportou ouvir um companheiro de voo para Brasília, o advogado Cristiano Caiado de Accioly, de 39 anos, lhe dizer que o STF é uma vergonha e que, como brasileiro, se sente envergonhado com a instituição, resta perguntar se neste Brasil que se pretende democrático, um “técnico” do Judiciário pode manter sob coação um cidadão que não cometeu crime algum, além do de dizer uma verdade. O falastrão do Raul Jungmann não vai falar nada? A OAB ficará calada? Os outros ministros do STF se sentem defendidos pelo colega arbitrário? Vivemos um Estado de Direito de faz de conta? Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e me procure sempre no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta-feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias do Portal do Estadão; e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

