A capivara do ex-vice-líder do governo

O afastamento do vice-líder do governo no Senado flagrado com dinheiro na cueca, decretado pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso só valerá se seus “nobres pares” a ratificarem. conforme decisão do plenário do próprio órgão máximo do Judiciário, em 2017, garantindo ao Legislativo o poder de revisar medidas que afetem o exercício da atividade parlamentar. É o antecedente Renan e os senadores já começaram a manifestar desagrado. Por quê? Será o efeito Orloff? Estou com Cláudio Dantas, de O Antagonista: cassem-no. Diz Bolsonaro que todo mundo o acha gente boa. Mas, como revelou Bela Megale, no Globo, o parlamentar é alvo de outro inquérito, que apura irregularidades envolvendo verbas de saúde para comunidades indígenas. Para Thaís Oyama, em sua coluna no UOL, ele não tem currículo, tem capivara.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário da sexta-feira 16 de outubro de 2020

1 – Haisem – Ministro do STF afasta senador com dinheiro na cueca – Este é o título de uma chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de hoje – Qual será, a seu ver, a decisão de seus ditos “nobres pares” a respeito de mais este vexame de um representante do povo no Poder Legislativo

2 – Carolina – Polícia busca 21 criminosos soltos por Marco Aurélio – Esta é outra chamada de primeira página no jornal. O que, em sua opinião, significa e representa esta atitude permanente do novo decano do Supremo Tribunal Federal, cujo lema sempre foi “processo não tem capa”, mesmo tendo

3 – Haisem – Todos os nove outros ministros do Supremo Tribunal Federal desautorizaram decisão do novo decano, Marco Aurélio Mello, que soltou o chefão do PCC, e muitos também repreenderam o presidente, Luiz Fux, por ter cancelado uma decisão de um colega. Por que será, hein?

4 – Carolina – Vencimento de dívida no início de 21 põe governo em alerta – Esta é a manchete da edição impressa do jornal hoje – A que se deve esta preocupação diante de algo que está previsto para acontecer desde que o Executivo passou a demandar e o Legislativo a autorizar os excessos de retiradas do Tesouro Nacional para atendimento à emergência da pandemia da covid 19