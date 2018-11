A bússola de Bolsonaro

No 30º aniversário da Constituição, que não foi feita por uma Constituinte, mas, sim, pelo Congresso e, por isso, não é cidadã, muito antes pelo contrário, tem muita gente a endeusando, mas não é bem por aí. Ao garantir que ela é o norte de sua bússola, Jair Bolsonaro, presidente eleito legitimamente pelo povo para acabar com a velha política, faz o que dele se espera. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no meu canal e, se clicar no sininho, será avisado sempre que eu gravar e publicar um novo. Acompanhe-me também no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (107,3 FM), no Blog do Nêumanne e no sítio Estação Nêumanne.

Para ver o vídeo do Youtube clique aqui