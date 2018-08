A baixa auto-estima de Haddad

Deve ser muito baixa a auto-estima de Fernando Haddad, que, mesmo tendo sido ministro da Educação e prefeito de São Paulo, aceita sem reação a determinação dada pelo presidiário Lula, através da boneca de ventríloquo Gleisi Hoffmann. de se comportar como mero cumpridor de estágio probatório na candidatura a vice, pronto para substituir o chefe na disputa eleitoral de outubro. Tendo sido derrotado fragorosamente por João Dória no primeiro turno do pleito municipal de São Paulo, tendo perdido em todos os bairros populares da cidade, mas não por isso, o professor da USP aceita o carão do inelegível como se não tivesse carreira a defender, que não seja a de vassalo do chefão apenado.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 8 de agosto de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem – Que auto-estima você acha que pode ter uma pessoa como Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação e prefeito da maior cidade do País e aceita numa boa o recado de seu chefão Lula dado por uma política de currículo menor que o dele, apesar de ser presidente nacional de seu partido, o PT, a sra. Gleisi Hoffmann?

2 – Carolina – O que Lula, Haddad e Gleisi devem ter dito de tão animador a Manuela d’Ávila para que ela deixasse a candidatura presidencial de muito pouco futuro pelo seu ínfimo Partido Comunista do Brasil para assumir a condição de vice do vice numa chapa chamada de triplex como é essa aliança com o PT?

3 – Haisem – Você poderia fazer um enorme esforço de comunicação para tentar explicar aos nossos ouvintes esse vaivém, chove não molha ou coisa que o valha dos recursos que são interpostos e dos recuos que são anunciados da defesa de Lula em quantos tribunais houver no País para tentar tirá-lo da cadeia e torná-lo candidato à Presidência?

4 – Carolina – De que algibeira de seu dólmã o general Mourão, vice de Bolsonaro, tirou essa antropologia negativa de que os ibéricos inventaram os privilégios, os afrodescendentes são malandros e os índios indolentes, que o candidato a presidente definiu como pessoas dispostas a perdoar, mas os dicionários definem como preguiçosos?

5 – Haisem – Você não morre de pena dos ministros do Supremo Tribunal Federal que conseguem sobreviver a pão e água com uma defasagem de 40% de seus salários, o que leva o ex-presidente da alta Corte Ricardo Lewandowski a considerar fruto da alta técnica orçamentária aumentá-los para a módica quantia de 39 mil reais?

6 – Carolina Você não considera uma série de atos de heroísmo e desprendimento exemplares o futuro presidente do STF Dias Toffoli dedicar sua atuação profissional a proteger as minorias da sanha destruidora da maioria truculenta?

7 – Haisem O que você acha que tanto preocupa o ministro do STF Gilmar Mendes a ponto de estar sempre atento e pronto para atender os pedidos da defesa do chamado Rei dos Ônibus no Rio de Janeiro, Jacob Barata Filho, de cuja filha ele e sua esposa Guiomar foram padrinhos de casamento?

8 – Carolina Em quanto tempo você acha que Brasília poderá se tornar um centro internacional de desenvolvimento de alta tecnologia a ponto de se igualar ao Vale do Silício na Califórnia com tantas empresas de informática instaladas no Planalto Central do País?