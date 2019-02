A agonia da Venezuela

Ao obstruir a entrada de carretas com alimentos e remédios para salvar a vida dos famintos, humilhados e desesperados venezuelanos, o tirano chavista Nicolás Maduro mostrou ao mundo o fracasso cruel do socialismo dito bolivariano aos compassos de uma salsa que o ditador fez questão de dançar. Ao contrário do que sugerem os governos esquerdistas de México e Uruguai, a única solução para esse impasse surrealista e desumano será convocar eleição presidencial com observadores internacionais, de preferência sem os EUA. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e o compartlhe no Twitter e no Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

