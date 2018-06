E agora, a “lulodependência”

A cinco meses da eleição, pesquisa Datafolha, ao registrar crescimento para 34%, mais de um terço do eleitorado, do número de brancos e nulos, superior aos 30% de intenção de votos do primeiro lugar, Lula, que está fora da eleição por ser ficha suja após ser condenado e estar preso cumprindo pena, revela a desilusão da sociedade brasileira como um todo e a desmoralização da classe política. Estamos diante de um quadro preocupante. Convido quem duvidar de minha opinião a ler a entrevista do presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Sampaio, que dirigiu a campanha interrompida pela morte de Eduardo Campos, ao Estadão, revelando que partido que se pretendia alternativa ao binômio PT-PSDB ora se declara “lulodependente”.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado, FM 107,3, na segunda-feira 11 de junho de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Presidente Cara de Pau clique aqui

Assuntos do comentário de 11 de junho de 2018-06-11

1 – Haisem O que explica a notícia de que as ausências de Lula e de Joaquim Barbosa na disputa presidencial fizeram crescer para 34% o total de votos nulos e brancos na pesquisa de intenção de votos da Datafolha publicada ontem?

2 – Carolina Qual é a explicação na mesma pesquisa para o DEM estar dando sinais claros de que pode afastar-se da candidatura de Alckmin e começa a namorar Ciro Gomes como opção para aliança na eleição presidencial?

3 – Haisem Qual é sua expectativa para a palestra que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do STF Luiz Fuix, fará hoje no Forum Estadão sobre fake news?

4 – Carolina Que dúvidas você tem sobre o mesmo Tribunal Superior Eleitoral ter, ou não, condições para separar o joio do trigo em matéria de fake news como este mesmo presidente, o ministro do STF Luiz Fux, anda apregoando pelo Brasil?

5 – Haisem A confissão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral de que não pôde se conter diante de tanto poder perante o juiz é atenuante ou agravante que pode alterar a perspectiva da pena a ser cumprida por ele?

6 – Carolina Em que as revelações feitas na semana passada à Policia Federal a respeito da reforma da casa de Maristela, filha do presidente Michel Temer, se assemelham ao caso do triplex de Lula no Guarujá, que levou o juiz Sérgio Moro a condenar o petista e o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região em Curitiba aumentar a pena de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês?

7 – Haisem Que motivos a Polícia Federal tem para mudar seu foco na investigação sobre o porto de Santos da Rodrimar para outra empresa, a Libra?

8 – Carolina Em que a afirmação do relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, de que juízes e parlamentares erram, mas o Judiciário e o Parlamento são essenciais para o funcionamento do Estado de Direito no Brasil ajudam a consolidar e fortalecer nossa democracia?

SONORA Bezerra da Silva Presidente cara de pau

https://www.youtube.com/watch?v=EV9fm6Vpmz8