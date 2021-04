8 a 3: afilhados socorrem Lula no STF

1 – Um recado a #jairbolsonaro​: a #amazonia​ é desmatada por empresários bandidos proibidos de cortar madeira ilegalmente no exterior, como é o caso do #bolsonarista​ #jassoniocostaleite​, maior devastador do #brasil​. 2 – Os oito ministros do #stf​ que resolveram permitir a devolução dos direitos políticos a #lula​ têm alguma dívida pessoal com ele ou seus aliados e a estão pagando. 3 – Colapso iminente das #utis​ brasileiros ameaçando a vida de centenas de milhares de cidadãos resulta de proibição da importação de medicamentos, decretada pelo #ministériodasaude​ no atual desgoverno. 4 – O senador #omaraziz​, do PSD do Amazonas, é X 9 do #palaciodoplanalto​ na presidência da #cpidacovid​, e #renancalheiros​ na relatoria dela tem a confiabilidade de uma nota de 3 reais.#joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

