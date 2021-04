7 a 2 no STF pela suspeição de Moro

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) votou na quinta-feira 22 para confirmar a decisão da Segunda Turma que declarou a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Lulana ação do triplex do Guarujá. Sete ministros votaram para manter de pé o entendimento de que Moro foi parcial no casom e dois defenderam o arquivamento da discussão, o que poderia livr-aplo da controvérsia e blindar o trabalho do ex-juiz na 13ª Vara Federal de Curitiba. Joaquim Falcão escreveu a respeito no Portal do Estadão: /’ O Supremo não responde. Apenas constrói respostas reflexas. Não entra no mérito. Oculta-se em debates processuais sobre competências internas. Adia o Brasil. Nossa economia. Os investimentos. Nossa democracia. A normalização política. Fere o direito de informação do cidadão.” Na mosca!

Para ouvir comentário clique no ícone do play na imagem abaixo:

Assuntos para comentário da sexta-feira 23 de abril de 2021

‘ – Haisem – Maioria do Supremo Tribunal Federal valida decisão sobre parcialidade de Moro – Esta é a manchete da edição impressa da primeira página do Estadão desta sexta-feira. Qual será o impacto dessa decisão no combate à corrupção no Brasil

2 – Carolina – Joaquim Falcão: “O que o STF não respondeu ao declarar Moro suspeito” – Este é o título de uma chamada na capa do Portal do Estadão hoje – Quem é mais atingido em matéria de credibilidade popular, a Suprema Corte que o condenou ou o juiz que foi condenado

3 – Haisem – Estados Unidos adotam corte de emissões; Brasil revê meta – Este é outro título forte no alto da primeira página do jornal que está circulando – O que dizer, afinal, sobre a participação de Jair Bolsonaro na reunião convocada por Joe Biden para discutir o clima

4 – Carolina – Sob Bolsonaro, a Polícia Federal prende e apura menos – Esta é a manchete da capa do Portal do Estadão. O que esta notícia denota sobre as mudanças que o presidente da República andou fazendo na cúpula da polícia judiciária, órgão teoricamente de Estado

5 – Haisem – Após impasse, Bolsonaro sanciona Orçamento com vetos – Este é o título de mais uma chamada na capa da edição virtual do jornal hoje. A que conclusão você chegou após o capítulo final dessa novela que narrou o debate sobre a lei mais importante da República

6 – Carolina – O que concluiu o estudo da Universidade norte-americana de Michigan e da Fundação Getúlio Vargas sobre a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro no desastrado combate à covid pelo Brasil