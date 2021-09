590 mil mortes por reeleição de Bolsonaro

1 – Na série Nêumanne entrevista, o jurista Reale Jr. disse que Bolsonaro pôs em risco as vidas de todos os brasileiros por interesses pessoais eleitorais. 2 – ” O Legislativo não exerce o controle do Executivo pela posição pessoal de Lira” e “a lei do impechment está superada”, para o ex-ministro da Justiça. 3 – O TCU tem suprido ausência do Congresso e do PGR no papel efetivo de deter os ímpetos autoritários de um presidente imperial”, diz entrevistado.