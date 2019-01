40 anos de mentiras de Battisti

Artigo brilhante do jurista Walter Maierovitch no Estadão de hoje desmente 40 anos de mentiras sobre facínora italiano Cesare Battisti desde sua fuga da cadeia na Itália e passou a percorrer o mundo foragido até encontrar abrigo sob os auspícios dos petistas Tarso Genro e Lula e de um grupo que o sustenta em nome de ideais que nada têm a ver com os crimes que praticou de forma bárbara contra cidadãos de baixa renda – um pequeno açougueiro, um motorista de carros de transportar presos, um agente penitenciário e um joalheiro de periferia – pelo simples prazer de matar e ver o sangue jorrar. Condenado por 60 juízes na Itália governada pelo esquerdista Sandro Pertini, sobreviveu de mentiras que conta e são repetidas por gente como o ministro do STF Barroso, o abonadíssimo advogado Greenhalgh e o milionário metido a benemérito Suplicy. Doses cavalares de cinismo. Leia: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-cesare-battisti-uma-fraude-ambulante,70002679602 . Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal e o compartilhe em Twitter e Facebook. Direto ao Assunto. Inté. E Deus é mais!

