3º turno, piada do DataFolha

Semana começa com três piadas de mau gosto na política. DataFolha inventou terceiro turno a 3 anos da próxima eleição presidencial e sagra Haddad, do PT, vencedor, sobre Bolsonaro, que governa a República há 8 meses; ex-governador Márcio França anuncia saída de seu partido, o PSB, do Foro de São Paulo, como se não fosse mais de esquerda e pudesse ganhar sem votos desta eleição municipal na capital paulista; e apresentador de TV Luciano Huck está entre líderes de partidos do centro contra polarização ideológica. Qual delas é a mais ridícula?