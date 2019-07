36 a 13, um placar animador

Nos tempos em que eu disputava partidas de vôlei no seminário em Campina Grande uma contagem folgada era chamada de capote. Foi isso que aconteceu na Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara: 36 a 16 é um resultado animador. O Brasil, e não o governo nem a Câmara, ganhou uma batalha importante (eu diria histórica) contra as castas privilegiadas responsáveis pelo rombo das despesas previdenciárias que comprometem as contas públicas. Mas a luta continua, como bradam grevistas em suas manifestações.

