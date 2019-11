308 dias sem corrupção

Há indícios de retomada, ainda tímida, mas já promissora, no negócio da construção civil. Para novembro é esperado o ingresso de dólares nos superleilões da sessão onerosa do pré-sal da Petrobrás. E a sanção da reforma constitucional da Previdência poderá também ser um atrativo a mais para investidores estrangeiros no Brasil. Mas meu guru econômico, Zeca Cunha, acha que o melhor de tudo seria o governo imitar aquelas placas com as quais as empresas comemoram o total de dias sem acidentes de trabalho. Ele sujgere que, poderiam ser afixadas placas enumerando dias sem corrupção nas repartições federais. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.