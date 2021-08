3 fracassos de Bolsonaro na terça-feira

1 – O charlatão #jairbolsonaro fracassou 3 vezes em 11 de agosto: no show de lata velha, na derrota da PEC contra urnas eletrônicas e no fim da LSN. 2 – Gilmar, Cármen e Kássio anularam no #stf Operação E$quema S, da Lava Jato, contra filhotes de ministros do #stj e advogados de Lula e Bolsonaro. 3 – Na CPI da Covid no Senado, executivo da Vitamedic contou que empresa multiplicou por 12 vendas de vermífugo ineficaz contra Covid na quarentena. #joseneumannepinto. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.