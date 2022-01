Bolsonaro e Queiroga sabotam a saúde

1 – A um mês da invasão dos servidores do Ministério da Saúde, sem que o crime tenha sido desvendado, reforça-se a impressão de sabotagem da dupla presidente e ministro da pasta. 2 – Na república dos sem vergonha, a direita usa o Estado para matar e a esquerda abusa da safadeza: jantar pago por banqueiro e empresário lulistas usa o tema “Tem gente com fome!”. 3 – Busca de turistas mortos no desabamento da falésia em Capitólio, MG, foi encerrada após o encontro de 10 cadáveres e mais 10 mineiros foram mortos pelas chuvas das últimas 24 horas. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai salvar as nossas vidas.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui