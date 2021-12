Para Secchin, Gil é um poeta fino

1 – O membro da #abl #antoniocarlossecchin disse, em #doisdedosdeprosa, que Gilberto Gil será acadêmico pelas melodias e pela excelência da letras. 2 – Escolhido para saudar o novo imortal na posse, em 8 de abril, lembrou no papo a paródia do verso do colega Vinícius, “Eu preciso aprender a só ser”. 3 – O poeta, especialista em João Cabral e professor da UFRJ contou suas aventuras de colecionador de livros raros em sebos e estantes de amigos. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.

