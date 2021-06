Atos defenderam autogolpe na rua

Assuntos para comentário na terça-feira 8 de junho de 2021

1 – Haisem – Moraes derruba sigilo do inquérito que apura atos democráticos – Esta é o título de chamada no alto da primeira página na edição impressa do Estadão deste 8 de junho de 2021. O que teria levado o relator do Supremo Tribunal Federal da ação contra iniciativas golpistas de parlamentares e militantes bolsonaristas a permitir sua divulgação

2 – Carolina – Bolsonaro – Da Rachadinha ao Rachadão – Este é o título de seu artigo publicado desde ontem no Portal do Estadão. O que você traz a lume nesse texto a respeito do envolvimento da família presidencial em redes sociais derrubadas pelo Facebook, investigada pela Polícia Federal

3 – Haisem – Governo deve estender auxílio para turbinar área social em 2022 – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta terça-feira. O que, a seu ver, despertou o interesse social da gestão federal de extrema direita a esta altura do campeonato

4 – Carolina – País é o segundo com mais mortes de crianças até 9 anos por covid – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. O que causa essa tragédia terrível e silenciosa à nossa volta e que ainda não tinha sido revelada

5 – Haisem – Atletas aceitam disputar a Copa América; Tite fica – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal que está circulando. Quem, afinal, ganhou essa queda de braço da disputa política por um torneio de futebol sem razões técnicas, mas ganhos financeiras

6 – Carolina – Que nome inusitado você está trazendo hoje para discutir a sucessão do decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que se aposentará no próximo dia 5