Corrupção no desgoverno Bolsonaro

O ministro do Mau Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Ibama, Eduardo Bim, foram alvos de operação da PFq ue investiga corrupção na exportação ilegal de madeira do País. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do ministro e na sede da pasta, em Brasília, para recolher documentos. As medidas fazem parte da Operação Akuanduba, que investiga crimes contra a administração pública – corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando – envolvendo agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. O ministro do STF Alexandre de Moraes dispensou consulta a Augusto Aras, desmoralizando a PGR, De nada adiantou o afastamento do diretor da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, por ter investigado um ministro da devoção do chefão do desgoverno.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play: Assuntos para o comentário da quinta-feira 20 de maio de 2021 1 – Haisem – Salles vira alvo da Polícia Federal em investigação sobre venda ilegal de madeira – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão desta quinta-feira. Para que peculiaridades desse escândalo de corrupção no governo Bolsonaro você quer chamar a atenção 2 – Carolina – Pazuello blinda Bolsonaro e distorce fatos na Comissão Parlamentar de Inquérito – Este é o título de uma chamada de relevo na primeira página neste dia 20 de maio no jornal. O que mais lhe chamou a atenção no depoimento entre todos o mais esperado da CPI do Senado 3 – Haisem – Qual foi o momento que você considerou mais cínico no reality show particular de um general da ativa na sala de comissões do Senado da República 4 – Carolina – O que motivou o atrito entre Carlos, filho 02 de Bolsonaro, e os comandantes das Forças Armados 5 – Haisem – Mais da metade dos adultos em São Paulo tem proteção contra Covid – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. Que bons auspícios trazem essa revelação num momento ainda de preocupação com o total muito alto de casos e mortes pelo contágio no novo coronavírus 6 – Carolina – Estados Unidos pressionam, mas Israel mantém bombardeios em Gaza – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal que está circulando. O que você opina sobre essa notícia preocupante para a paz mundial